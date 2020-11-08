الولايات المتحدة – تخطى المقاتل الإيرلندي المعتزل كونور ماكغريغور، البطل السابق في الفنون القتالية المختلطة MMA الروسي حبيب نورمحمدوف، ليتصدر التصنيف الجديد لـ pound-for-pound بغض النظر عن فئة الوزن.

وصعد كونور ماكغريغور البالغ 32 عاما إلى المركز الأول من تصنيفات UFC بغض النظر عن فئات الوزن، فيما تراجع حبيب بطل الوزن الخفيف للمركز الثالث، في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قبل أن يقوم الموقع الرسمي بتصحيح الخطأ بسرعة.

بعد حوالي ساعة، عاد كل شيء إلى طبيعته، وقام مبرمجو UFC بمسح البيانات الجديدة، وإعادة حبيب إلى المركز الأول، فيما حل المقاتل الإيرلندي الذي لم يدخل حلبة النزال منذ يناير الماضي في المركز الحادي عشر.

ومازح ماكغريغور في وقت سابق بشأن ترك المراكز العشرة الأولى من تصنيف UFC: “نعم! رقم واحد مضاعف في قائمة pound-for-pound…عظيم!”.

يذكر أن حبيب البالغ من العمر 32 عاما، أعلن اعتزاله مباشرة بعد نهاية نزاله ضد غايتجي، بسجل ناصع البياض بعد 29 انتصارا حققها خلال مسيرته الاحترافية، من دون أن يتذوق مرارة الهزيمة.

المصدر: eurosport.ru

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