إنجلترا – شهدت مباراة جمعت كلا من واتفورد وضيفه كوفنتري سيتي ضمن منافسات دوري البطولة الإنجليزية تشامبيون تشيب، السبت تسجيل هداف مميز من خارج منطقة الجزاء كان بطله لاعب واتفورد غوستافو هامر.

استغل لاعب خط الوسط البالغ 23 عاما فرصة الارتداد وأرسل الكرة برأسية متقنة إلى مرمى الخصم من خارج منطقة الجزاء.

وعلى الرغم من جهود اللاعب، إلا أنه لم يمنع خسارة فريقه، في النتيجة النهائية للمباراة 2-3 لصلح الضيوف.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف “النادر” في كرة القدم الحديثة كما وصفه البعض.

وأعاد الهدف للأذهان ذكرى هدف مشابه حين تمكن ديمتري خوخلوف من التسجيل برأسه من خارج منطقة الجزاء في مباراة دوري أبطال أوروبا جمعت بين فريقه لوكوموتيف الروسي وإنتر ميلان الإيطالي في موسم 2003-2004.

المصدر: RT

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