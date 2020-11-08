فلسطين – دعا رئيس المكتب السياسي لـ”حركة المقاومة الإسلامية – حماس” إسماعيل هنية المرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية جو بايدن، إلى تصحيح تاريخي لمسار السياسات الأمريكية.

وقال هنية في تصريح صحفي امس: “السياسات الظالمة لشعبنا جعلت من الولايات المتحدة شريكا في الظلم والعدوان، وأضرّت بحالة الاستقرار في المنطقة والعالم، وحالت دون القدرة الأمريكية أن تكون طرفا مركزيا في حل النزاعات”.

وطالب هنية الإدارة المنتخبة بـ”التراجع عما يسمى صفقة القرن وإلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها بشكل يخالف كل المواقف والقرارات الدولية”.

كما دعا إلى إنهاء كل القرارات المتعلقة بـ”محاولات تصفية قضية اللاجئين خاصة تقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في محاولة إنهائها”.

وأكد أن “الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وكفاحه بكل الوسائل المشروعة لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال والعودة”.

وأضاف: “سنواصل السير وبقوة في تعزيز مسار الوحدة الوطنية والتقارب الفلسطيني الداخلي لمواجهة التحديات كافةالساعية لتصفية القضية الفلسطينية والعمل لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته الوطنية”.

المصدر: RT

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