مصر – أوضحت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إن فصل الشتاء يشهد نسبة كبيرة من الوفيات حول العالم، ولا بد من أخذ الاحتياط بشكل أكبر مع وجود فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة حول آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد واستعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية.
وأضافت الوزيرة أن زيادة عدد حالات كورونا أمر متوقع وأكثر المحافظات إصابة بكورونا هي القاهرة في المركز الأول، والاسكندرية في المركز الثاني والجيزة في المركز الثالث.
وأكدت الوزيرة زيادة الإصابات في القاهرة في مدينة نصر، وفي الجيزة بمناطق الهرم والوراق والعمرانية.
المصدر: RT