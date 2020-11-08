العراق – أكد وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، اليوم الأحد، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية، وأشار إلى رغبة الوفد السعودي بتقديم الدعم اللازم.

وخلال اجتماع اللجنة العراقية – السعودية العليا، الذي جرى في بغداد صباح اليوم، أكد وزير النفط العراقي: “حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية، والنفط والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبيئة وغيرها، وبما يخدم المصالح المشتركة”.

ونقل البيان عن عبد الجبار قوله، إن “هذا الاجتماع يأتي تواصلا مع الاجتماعات السابقة بين الاشقاء، التي نهدف من خلالها الى تفعيل مذكرات التفاهم على ارض الواقع، فضلاً عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، وقد لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقديم الدعم اللازم”.

من جانبة أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان عبر الدائرة التلفزيونية بحسب البيان، “حرص المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع الاشقاء في العراق والعمل على الاسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات”.

وأشار رئيس الوفد السعودي وزير الصناعة بندر بن إبراهيم الخريف، “إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”.

ووصل الوفد الوزراي السعودي إلى بغداد صباح اليوم لعقد اجتماع اللجنة العراقية السعودية.

المصدر: RT

Share and Enjoy ! 0 Shares