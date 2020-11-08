ليبيا – أكّد وزير النقل المصري كامل الوزير إن بلاده تخطّط لإنشاء العديد من خطوط السكك الحديد، ومنها إنشاء خط قطار يربط مدينة مرسى مطروح المصرية بمدينة بنغازي في ليبيا.

الوزير وخلال كلمته في مؤتمر صحفي خاص بالإعلان عن الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل Trans MEA، والذي سيقام خلال الفترة من 22- 25 نوفمبر الجاري اليوم الأحد وفقًا لما نقله موقع “روسيا اليوم” اليوم قال إن من بين هذه المشروعات” إنشاء خط سكة حديد مرسى مطروح – ميناء جرجوب” وخط مرسى مطروح – سيوة وخط مطروح – السلوم بنغازي بليبيا” وكذلك إنشاء خط سكة حديد “أسوان – توشكي – وادي حلفا بالسودان”.

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