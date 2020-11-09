البرازيل – لقي البرازيلي ماتيوس باربوسا سائق فريق “كاواساكي Kawasaki” للدراجات النارية مصرعه أمس الأحد، أثناء سباق على حلبة “إنترلاغوس” في ضواحي مدينة ساو باولو البرازيلية.

وخرج ماتيوس باربوسا البالغ من العمر 23 عاما، عن المسار في أحد المنعطفات، بعد أن فقد السيطرة على دراجته، ليصطدم بسياج معدني.

وصل الأطباء بسرعة إلى مكان الحادث وقدموا المساعدة اللازمة للضحية، ولكنه فارق الحياة على الفور.

ولم يتضح سبب الحادث حتى الآن، وتم إيقاف السباق قبل عشر لفات من النهاية.

وأكد المنظمون في بيان رسمي أن السباق أقيم في ضوء الالتزام بكافة إجراءات السلامة، ويعد “SuperbikeBrazil” بدعم عائلة المتوفي.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصد فيها حلبة “إنترلاغوس” أرواح متسابقين، ففي عام 2019، لقي اثنان من المتسابقين مصرعهما في الحال، وهما موريسيو بالوديت ودانيلو بيرتو، وبعد حادثة العام الماضي، قامت اللجنة المنظمة بتوسيع مناطق الأمان في المنعطفات وإزالة جزء من المدرجات، لكن ذلك لم يساعد في تجنب مأساة أخرى.

المصدر: وكالات

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