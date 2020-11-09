إنجلترا – انتابت جماهير نادي ليفربول، حالة من القلق والتعجب خلال مباراة فريقهم أمام مانشستر سيتي أمس الأحد، بعدما ظهرت بوادر أزمة جديدة بين النجمين، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وخلال مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، تحصل ماني على ركلة جزاء، انبرى لها صلاح بنجاح.

وأثناء احتفال الدولي المصري بهدفه مع زملائه في ليفربول، اقترب منه ماني، وبدا أنه يعاتبه على شيء ما، وهو ما أغضب صلاح، الذي انفعل بشدة، وطالب زميله بالتزام الصمت.

ورجحت بعض التقارير الإعلامية، أن تكون ركلة الجزاء سبب الخلاف بين الثنائي، حيث كان ماني يريد تسديدها بعدما تحصل عليها بنفسه، بينما يرى صلاح نفسه الأولى بذلك، على اعتبار أنه هو مسدد ركلات الجزاء في الفريق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتشاجر فيها صلاح وماني في الملعب، ففي الموسم قبل الماضي، حدث أمر مشابه، حيث تنازعا تنفيذ ركلة جزاء في إحدى المباريات الودية، كما تشاجرا في الموسم الماضي أيضا، عندما اعترض ماني بانفعال شديد بعد استبداله في مواجهة بيرنلي في الجولة الرابعة من البريميرليغ، بسبب عدم تمرير صلاح الكرة إليه في إحدى الهجمات رغم جوده في موقف أفضل للتسجيل.

المصدر: وكالات

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