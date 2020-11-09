فيينا – تمنى الأمين العام لمنظمة “أوبك” محمد باركينو، لوزير الطاقة الروسي السابق ألكسندر نوفاك حياة مهنية رائعة، وجاء ذلك بعدما تقرر ترقية نوفاك إلى منصب نائب رئيس الوزراء الروسي.

وقال باركينو، خلال مشاركته في مؤتمر “أديبك” للنفط والغاز”، إن زملاء ألكسندر نوفاك في مجموعة “أوبك+” فخورون به ويتمنون له حياة مهنية رائعة.

وفي وقت سابق قدم رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين إلى مجلس النواب “الدوما” مقترحا بتعيين ألكسندر نوفاك، الذي شغل منصب وزير الطاقة، في منصب نائب رئيس الحكومة.

على أن يتم تعيين نيكولاي شولغينوف، الرئيس السابق للوكالة الفيدرالية الروسية للثروات الباطنية “روسغيدرا”، في منصب وزير الطاقة.

وشغل نوفاك، البالغ من العمر 49 عاما، منصب وزير الطاقة منذ 21 مايو 2012 وحتى 9 نوفمبر 2020.

المصدر: “تاس”

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