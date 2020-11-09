ليبيا – أكد السفير المصري في المغرب أشرف إبراهيم أن التنسيق بين القاهرة والرباط مستمر بشكل يومي على جميع المستويات بشأن القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الليبية.

إبراهيم وفي حواره مع وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد قال إن ليبيا تمثل أهمية للبلدين، برغم أن المغرب ليست دولة جوار مباشر إلا أنها تتأثر بالمشهد هناك.

ولفت إلى أن المغرب لعبت دورًا كبيرًا في الأزمة الليبية حيث استضافت العديد من الاجتماعات من الصخيرات حتى بوزنيقة الأخيرة.

السفير المصري نوّه إلى أن بلاده تشجع أي دور مغربي في الأزمة الليبية؛ لأنه يسهل من عملية التسوية للأزمة، وهناك تناغم بين الجانبين وبعض اختلافات وجهات النظر -في بعض الأحيان- تحل بالتشاور، لافتًا إلى أن هناك إصرارًا من الجانبين على حل الأزمة الليبية من خلال الحل الليبي الليبي.