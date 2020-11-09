الأرجنتين – استبعد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني مواطنه باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس، من قائمة منتخب “التانغو” بسبب الإصابة، إضافة إلى ماركوس أكونيا لاعب إشبيلية.

واستدعى سكالوني مواطنه ليساندرو مارتينيز مدافع فريق أياكس امستردام الهولندي، لمواجهة منتخبي الباراغواي وبيرو، وذلك ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم ” 2022″.

وسينضم ليساندرو مارتينيز لقائمة الـ24 لاعبا الذين تم استدعاؤهم من الخارج، ومن المقرر أن يعلن شكالوني اليوم الاثنين عن لاعبي الأندية المحلية بالقائمة.

وكان أكونيا قد تعرض لمشكلة عضلية يوم السبت الماضي، خلال مباراة فريقه أمام أوساسونا في الدوري الاسباني، فيما يعاني ديبالا من مشكلات في الجهاز البولي والتناسلي.

واستهلت الأرجنتين مشوارها بالتصفيات بانتصارين في أول مباراتين لها على كل من الإكوادور (1-0) وبوليفيا (2-1)على الترتيب، وستستضيف الباراغواي يوم الخميس المقبل، في ملعب “لا بومبونيرا”، وبعدها بخمسة أيام ستواجه بيرو على ملعب “ناسيونال دي ليما”.

المصدر: وكالات

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