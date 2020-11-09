الأردن – أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام علي العايد، العمل على تشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية، وخاصة ارتداء الكمامات ومنع التجمعات أثناء التصويت.

وأشار العايد إلى أن الفرق التفتيشية الرسمية، والأمن العام قاموا بضبط آلاف المخالفات الصحية، ويتم الإعلان عن الإحصائيات بشكل يومي.

وقال: “تم تشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية في المباني الحكومية والرسمية، ومن موظفي القطاع العام والمراجعين فيها، ويتم مخالفة غير الملتزمين منهم”.

وأكد اتخاذ الهيئة المستقلة للانتخاب إجراءات وقائية صارمة، لضمان السلامة الصحية خلال عملية الاقتراع.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في الأردن في العاشر من نوفمبر الجاري، لانتخاب البرلمان الأردني التاسع عشر.

المصدر: “وكالات أردنية”

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