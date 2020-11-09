ليبيا – رحّبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقرار مصلحة الطيران المدني في 4 نوفمبر 2020 السماح باستئناف الرحلات الجوية إلى جميع المطارات في جنوب ليبيا.

اليعثة الأممية اعتبرت في بيان لها وفقًا لموقعها الرسمي أن هذا القرار يمثل ثمرة الثقة التي أرساها اتفاق 23 أكتوبر لوقف إطلاق النار، ومحادثات المتابعة للجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس بين 2 و4 نوفمبر.

وأضافت: “وسط هذه التطورات الإيجابية، لاحظت البعثة بقلق بالغ أنه في الفترة ما بين 1 و 5 نوفمبر، تعرّض عدد من المسافرين من الشرق إلى طرابلس إلى الاعتقال التعسفي على يد مجموعات مسلحة، حيث جرى تتبع شخص واحد على الأقل إلى وجهته في طرابلس ثم ألقي القبض عليه، فيما زُعم أن الآخرين قُبض عليهم في المطار عند وصولهم”.

كما أكدت البعثة من جديد أن لجميع المواطنين الليبيين الحق في حرية التنقل وأن أي انتهاك غير قانوني لهذا الحق يعد انتهاكًا خطيرًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي.

ورأت البعثة أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى تخريب الجهود المخلصة لتوحيد الليبيين عقب اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا مع احترام حرية التنقل لجميع الليبيين.