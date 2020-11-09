ليبيا – رأى وزير الخارجية التونسي الأسبق منجي الحامدي أن التطورات التي عرفتها الولايات المتحدة في العلاقة بنتائج الانتخابات، ستكون لها تأثيرات إيجابية على مسار الأزمة الليبية التي وصلت إلى مرحلة شبه نهائية مع اجتماعات تونس.

الحامدي قال في تصريح لصحيفة “العرب”: إنه يفترض من اجتماعات تونس أن تُتوج بنتائجها مسارات الحوار الأخرى بإقرار التسوية السياسية المنشودة.

واعتبر أن وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض سيُكرس الدفع نحو نجاح العملية السلمية في ليبيا، بما يعني أنه لم يعد أمام تركيا أي خيار سوى الالتزام بإرادة المجتمع الدولي الذي يدفع نحو إنجاح العملية السياسية السلمية في ليبيا.

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