ليبيا – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأحد على مقترح جهاز الإمداد الطبي بشأن إطلاق خدمة البطاقة الذكية لصرف الدواء، التي تعتزم الحكومة تعميمها بالمستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية.

الثني ناقش خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة- آلية عمل البطاقة الذكية، بحضور عدد من المختصين.

واستعرض المختصون لرئيس الحكومة الليبية كيفية عمل الخدمة، مؤكدين أنها ستوفر الخدمات لكافة المواطنين.

ولفت فريق المختصين إلى أن المنظومة ستجمع بيانات كافة المرضى لتحديد صرف الجرعات الدوائية لهم، من خلال الربط الإكتروني الذي سيسهّل عملية صرف الدواء ويحدد أوجه صرفه، بما سيحد من حدوث التجاوزات.

وأكد الفريق أنه في حال انطلاق الخدمة سيتمكن المواطن من الحصول على الدواء من خلال مراكز ونقاط توزيع الأدوية الخاصة بمنظومة البطاقة الذكية.

كما خلص الاجتماع إلى البدء القريب في هذه الخدمة في حال إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

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