العراق – ذكرت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الاثنين، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وجه بعقد اجتماع للتفاوض مع شركة “دايو” الكورية الجنوبية لبدء العمل بتنفيذ مشروع ميناء “الفاو الكبير”.

وأكدت الوكالة، أن “أجواء الاجتماع كانت إيجابية وهناك إمكانية للتوصل لاتفاق بشأن الشروع بالعمل”.

وأضافت، أن “اجتماعا عقد أمس وترأسه الكاظمي مع وزير النقل، وحث على العمل بأقصى الجهود لإزالة كافة المعوقات من أجل إنهاء مرحلة التفاوض والبدء بالعمل”.

ويوم الخميس الماضي أعلنت وزارة النقل العراقية، عن تراجع شركة “دايو” الكورية عن إكمال بناء مشروع ميناء “الفاو الكبير”.

وفي التاسع من أكتوبر الماضي، أعلنت شركة “دايو” الكورية الجنوبية، وقف العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير، في البصرة جنوب العراق، بعد العثور على جثة مديرها مشنوقا.

يذكر أن حجر أساس مشروع ميناء الفاو الكبير، وضع في العام 2010، وقالت وزارة النقل العراقية، إن وزير النقل ناصر حسين الشبلي أعلن الاتفاق على الصيغة النهائية لعقد ميناء الفاو الكبير مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع، الذي تقدر كلفته بنحو 4.6 مليار دولار.

المصدر: RT

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