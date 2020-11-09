ليبيا – قال الخبير العسكري الليبي محمد القايدي إن قيام تركيا بإجراء تدريبات جديدة لإرهابيين بمليشيا حكومة الوفاق في ليبيا بأسحلة أمريكية، يعني أن الجماعات المتطرفة الموالية لتركيا تستعد لإبعاد المليشيات التي لا تحمل توجهًا عقائديًا.

القايدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الاخبارية” أمس الأحد أوضح أن الأسلحة الأمريكية طويلة المدى التي تستخدمها تركيا في تدريب المليشيات المؤدلجة تؤكّد أن المتطرفين سيعودون للواجهة من جديد في شمال أفريقيا، بعدما خسروا مواقعهم في الشرق الأوسط، في إشارة إلى تنظيم داعش.

وأكد الخبير العسكري أن تنظيم داعش الآن لديه فرصة أكبر لاحتلال أكبر جزء من المغرب العربي بعدما وفرت له تركيا منظومة دفاع جوي في قاعدة الوطية غربي البلاد وأسلحة وتقنيات عسكرية حديثة؛ سيتمكن من خلالها من الوصول حتى للعواصم الأوروبية.

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