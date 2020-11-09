ليبيا – قالت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية الذي يرأسه محمد المقريف فيروز النعاس إن البعثة تتجاهل كل مطالب الليبين بغض النظر عنها، مشيرةً إلى أن البعثة تهدف حاليًا لشيء واحد محدّد، وهو تغيير السلطة التنفيذية من مجلس رئاسي وحكومة، بغض النظر عن مطالبات عدم الولوج بمرحلة انتقالية جديدة، وإجراء انتخابات بناء على الدستور والوصول لمرحلة الاستقرار.

النعاس لفتت خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن البعثة لم تحترم القانون الدولي الإنساني، بدليل دعوتها لممثلين عن مجرمي حرب مطلوبين حتى من محكمة الجنايات الدولية للمشاركة في الحوار ووضع حل لليبيا، بحسب قولها.

وأضافت: “البعثة لا يهمّها مصلحة الليبين، نعم لا يوجد حل إلا بالحوار، وبالفعل يجب على الجميع أن يجلس ولكن هناك قواعد أساسية يجب وضعها، كمنع المجرمين والمطلوبين للعدالة ومن انتهك القانون الدولي الإنساني من المشاركة في الحوار”.

واعتبرت أن البعثة تسعى لإحداث تعديل على الإعلان الدستوري بدون أن يكون للشعب الليبي رأي ولا احترام للمؤسسات التشريعية في ليبيا، مضيفةً: “الـ ٧٥ شخصية المشاركة في الحوار ثلثين منهم غير ذوي صفة رسمية، ولا يملكون حق صياغة تشريع”.

كما تابعت: “هناك تجاهل مقصود للشعب الليبي من قبل البعثة التي تفتقد للشفافية، أعتفد أن البداية ستكون نقاشات وسيأخذون وقتًا حتى يقررون التفاهم وآلية العمل بينهم، وأستبعد أنهم سيتّفقون من البداية بهذه السهولة، بل سيكون هناك عدد من الجولات عن آلية العمل والتصويت وكيفية إدارة الجلسات”.

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