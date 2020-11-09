الصين – أكدت الصين اليوم الاثنين إنها ستتبع العرف الدولي في إصدار بيان بشأن الانتخابات الأمريكية، وذلك بعد تساؤل حول السبب وراء عدم تهنئة بكين للديمقراطي جو بايدن على الفوز في الانتخابات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة صحفية يومية “لاحظنا أن بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، ونفهم أن نتيجة الانتخابات الأمريكية سيجري إقرارها وفقا للقانون الأمريكي والإجراءات الأمريكية”.

وقال وانغ “نؤمن دائما بأنه يجب على الصين والولايات المتحدة أن تعززا الاتصال والحوار فيما بينهما، وتديرا مواطن الاختلافات على أساس من الاحترام المتبادل، وتعملا على توسيع إطار التعاون على أساس المصلحة المشتركة وتؤسسا لتطوير علاقات ثنائية سليمة ومستقرة”.

وتعيش العلاقات بين الصين والولايات المتحدة أسوأ فترة تمر بها منذ عقود، وذلك بسبب نزاعات متنوعة من التكنولوجيا والتجارة وحتى هونغ كونغ وفيروس كورونا، في وقت فرض فيه ترامب حزمة عقوبات على بكين.

وحصد بايدن ما يكفي من الولايات للفوز بمقعد الرئاسة الأمريكية، لكن منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يعترف بنتيجة الانتخابات حتى الآن، وقدم طعونا قضائية ضدها.

المصدر: رويترز

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