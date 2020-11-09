ليبيا – قال وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة اليوم الإثنين إن الديناميكية الإيجابية في ليبيا ما زالت هشة بسبب التدخلات الأجنبية.

بوريطة وفي حواره مع وكالة “سبوتنيك” الروسية أشار إلى أن المنطق السائد قبل سنوات لحل الأزمة الليبية كان الحل العسكري.

وأضاف :”منذ سنوات، وذلك قبل فترة طويلة من اتفاق الصخيرات، كان المنطق السائد هو الحل العسكري القائم على القوة، وهو منطق الغالب والمغلوب، في محاولة لجعل الأمر يبدو كما لو أن الليبيين ليسوا قادرين على حل المشكلة من خلال الحوار. وقناعة ورؤية جلالة الملك هي التي جعلت المغرب ضد هذا المنطق”.

وتابع: “اليوم، تثبت الدينامية الحالية عكس ذلك؛ الشيء الذي يجعلنا نتقدم بخطى ثابتة نحو حل للأزمة”.

واستطرد: “لقد أكد عقيلة صالح نفسه أن بوزنيقة كانت دافعًا لديناميكية إيجابية على عدة أوجه. ونحن نرحب بذلك”.

بوريطة أشار إلى أن هذه الديناميكية، رغم كونها إيجابية، ما زالت هشة بسبب التدخّلات الأجنبية.