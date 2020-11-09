بيانات التجارة الروسية : ارتفاع في صادرات القمح مع تراجع في صادرات النفط

بيانات التجارة الروسية : ارتفاع في صادرات القمح مع تراجع في صادرات النفط

روسيا – كشفت بيانات رسمية روسية عن ارتفاع ملحوظ في صادرات القمح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما أظهرت البيانات تراجعا في صادرات النفط والغاز.

وقالت البيانات إن صادرات روسيا من القمح بلغت في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي نحو 5.2 مليار دولار، بزيادة نسبتها 11.7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت البيانات أن فائض الميزان التجاري بلغ في الأرباع الأولى من العام الجاري 76.8 مليار دولار.

كذلك أظهرت البيانات تراجعا في نفس الفترة في صادرات النفط، والتي بلغت 54.6 مليار دولار، بانخفاض نسبته 40.3% عن الفترة السابقة من العام الماضي، أما صادرات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب فقد تراجعت بنسبة 47.7% إلى 16.2 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات الزيوت النباتية بنسبة 28.6% إلى مليار دولار، وفقا لما نشرته وكالة “نوفوستي” الروسية.

المصدر: “نوفوستي”

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