الكويت – أكدت مصادر حكومية رفيعة أن مساعي الكويت لحل الخلاف الخليجي مستمرة ولم تتوقف، كاشفة عن “اتصالات تجري حاليا من أجل لم الشمل وبذل المزيد لتقريب وجهات النظر المختلفة”.

وأشارت المصادر، إلى أن “الاتصالات والرسائل مستمرة، وهناك تحركات كويتية متواصلة بدعم وتنسيق أمريكيين للجهود الكويتية في هذا الصدد” واستبعدت دخول أي أطراف جديدة على مسار الوساطة.

وقالت: “هناك حرص كويتي خليجي أمريكي، لاحتواء هذا الخلاف من أجل التفرغ لمواجهة التحديات في المنطقة والمتغيرات العالمية والاقتصادية والحفاظ على الكيان الخليجي”.

وختمت المصادر بالإشارة إلى “آمال لبداية جديدة لحل الخلاف الخليجي والدخول في انفراجة تفتح لجميع الأطراف حلولا مرضية بعيدة عن أي شقاق وعدم توافق”.

المصدر: “القبس الكويتية”

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