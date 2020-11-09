الولايات المتحدة – جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد موقفه من نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدا أنها “انتخابات مسروقة”.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات اليوم الأحد: “هؤلاء الناس لصوص. أجهزة المدن الكبرى فاسدة. هذه انتخابات مسروقة”.

وأضاف: “أفضل مؤسسة لإجراء استطلاعات الرأي في بريطانيا أشارت هذا الصباح إلى أنه من الواضح أن هذه الانتخابات كانت مسروقة، وأنه من المستحيل تصور أن بايدن تفوق في بعض هذه الولايات.. حيثما كان الأمر مهما، سرقوا ما كان عليهم أن يسرقوه”.

وفي تغريدات سابقة اليوم أصر ترامب على ضرورة النظر في بطاقات الاقتراع، وقال: “لا نزال في بداية مرحلة جدولة النتائج”.

وأضاف أن هناك “عددا من الإقرارات الخطية تشير إلى حدوث تزوير في الاقتراع”.

وتابع: “لدينا تاريخ حافل بالمشاكل الانتخابية في هذا البلد… هناك مشاكل منهجية تتعلق بنظام اعتماد صحة بطاقات الاقتراع، بما يترتب على ذلك من تأثير خطير في الانتخابات بأكملها”.

وتابع: “ما يقلقني هو أن لدينا أكثر من مائة مليون بطاقة اقتراع وصلت بالبريد في مدن مثل فيلادلفيا وديترويت التي لديها سجل طويل من المشاكل الانتخابية بألطف الأوصاف”.

وفي وقت سابق رفع ترامب مع فريقه دعاوى قضائية للطعن في نتائج التصويت في بعض الولايات “الحاسمة”، في وقت أشارت الإحصاءات إلى حصول منافسه الديمقراطي جو بايدن على أكثر من 270 صوتا في المجمع الانتخابي ما يضمن له الفور بمنصب الرئاسة.

المصدر: RT

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