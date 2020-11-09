سالزبورغ يمنع لاعبيه من الالتحاق بمنتخباتهم بعد اجتياح كورونا معسكره

سالزبورغ يمنع لاعبيه من الالتحاق بمنتخباتهم بعد اجتياح كورونا معسكره

النمسا – أعلن نادي سالزبورغ النمساوي لكرة القدم اليوم الاثنين، أنه لن يترك لاعبيه للالتحاق بمنتخبات بلادهم بعد إصابة ستة لاعبين بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وجاءت جميع عينات الفريق سلبية الجمعة الماضي، لكن جولة جديدة من الفحوص للاعبين الدوليين يوم الأحد كشفت عن ست حالات إيجابية.

وتم عزل اللاعبين المصابين رغم انه لم تظهر عليهم أي أعراض.

وقال سالزبورغ في بيان: “بدأت بقية التشكيلة حجرا صحيا طبقا للاجراءات الوقائية المتبعة. هذا يعني أنه يمكنهم فقط التنقل بين منازلهم وملعب التدريب وأماكن خوض المباريات”.

وأضاف: “رفض النادي جميع طلبات الاستدعاء للاعبيه لخوض مباريات دولية”.

وسيخضع الفريق لجولة أخرى من فحوص “كوفيد-19” في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

المصدر: رويترز

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