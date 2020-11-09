ليبيا – اعتبر السيناتور الإيطالي ورئيس كتلة حزب “إخوة إيطاليا” أدلفو أورسو الإفراج عن الصيادين الثمانية عشر الذين احتجزهم الجيش الليبي ينبغي أن يصبح أولوية وطنية على الحكومة أن تضعها في كل سياق، وإخراط الحلفاء والمؤسسات الدولية؛ لأن الأمر يتعلق باحترام القانون الدولي.

أورسو وهو نائب رئيس اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا “كوباسير” طالب في بيان وفقًا لما ذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الإثنين طالب بالتحرك الفوري أيضًا بمناسبة الحوار الليبي في تونس، بمشاركة كافة الفصائل الليبية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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