ليبيا – قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والباحث السياسي عز الدين عقيل إن شرط نجاح ملتقى الحوار الليبي يتمثل في التوافق على نزع سلاح أمراء الحرب.

عقيل وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” اليوم الاثنين أشار إلى أن أي تحرك في اتجاه السلام سيظل شكليًا إذا لم تنضج العناصر الميدانية لجعله ممكنًا، وعلى رأس هذه العناصر نزع سلاح المليشيات.

وانتقد أداء مبعوثة السلام الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز خلال تواجدها في ليبيا، وخلال عملية تحضيرها للقاء السبيل الليبي في تونس.

وتوقع إقالة المبعوثة الأممية ستيفاني في الفترة القادمة، قائلًا: “إن حظوظ نجاح اجتماع تونس تبدو ضعيفة، خاصة وأن السياق الدولي لم ينضج بالشكل الكامل تجاه ليبيا”.

وعن التدخلات الأجنبية في ليبيا، أكد عقيل أن التحولات الطارئة على الإدارة الأمريكية مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض ستجعل الدور التركي ينحسر من ليبيا، وفق قاعدة التقارب بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية.

وبخصوص الشخصيات التي ستجتمع اليوم الإثنين في أحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، أكد أن هناك بعض الأشخاص الذين تمت دعوتهم هم محل استغراب، لعدم وجود معايير مقنعة لدعوتهم.

واعتبر أنه من الضروري أن تلتقي الشخصيات المعنية بالحوار السياسي الليبي للدفع بالحل إلى أفقه المطلوب، معتبرًا أن بعض الوجوه السياسية الناشطة حاليًا ضمن ما يسمى بالشرعية الدولية جعلوا من ليبيا دولة “مليشياوية”.

ونوّه إلى أن 75 طرفًٍا سيلتقي في تونس منهم 13 منهم من مجلس الدولة، و13من مجلس النواب، مؤكدًا أن البقية تم اختيارهم من قبل بعثة الأمم المتحدة بطريقة عشوائية ولا يمثلون القبائل الليبية في أغلبهم.

وتوقع أن الحل الوحيد للاجتماع هو الاتفاق على مركزية السلطة في ليبيا ضمن قانون يقضي على تواجد المليشيات بشكل نهائي، واعتماد منطق عقلاني في إدارة البلاد يضمن لها السيادة على ثرواتها.

وقال إن الفرقاء الليبيين ليس أمامهم سوى القبول بما سيقدم لهم من حلول من قبل القوى الدولية، معتبرًا ضمن هذا المنهج أن تغييب القيادات البارزة (عناصر الصراع الأساسية بين الشرق الليبي وغربه) من حوار تونس هو دليل على أن المجتمع الدولي يريد التخلص منهم.

وعن الدور التونسي الدولة المضيفة، أكد عقيل أن الأطراف العقلانية في ليبيا تأمل كثيًرا في مساعدة الرئيس التونسي قيس سعيد على إنجاح هذا اللقاء وتقديم التعاون اللوجستي الضروري لتقريب وجهات النظر.

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