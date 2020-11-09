ليبيا – علق الناشط السياسي عبد الحكيم فنوش على ما يتم تداوله من معلومات عن زيارة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس.

فنوش قال في اتصال هاتفي مع صحيفة “العرب”: “إذا تأكدت هذه الزيارة، فإنها ستأتي في إطار إعلان هيمنة أردوغان واستمرار سلطانه على المنطقة الغربية من ليبيا، إنه يريد من خلالها أن يقول أنا هنا، وأنا من يدير هذه المنطقة، وأن أي تسوية لا يمكن أن تتم دون موافقتي والأخذ في الاعتبار مصالح تركيا ورؤيتها للمنطقة”.

ولفت إلى أن أردوغان سبق له أن أعلن رفضه المستتر لاتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، ووصفه بـ”الهدنة الهشة”.

وأشار إلى أن أردوغان يُعلن دون تصريح صريح رفضه لأي اتفاق قد يجري في تونس؛ وبالتالي لا يوجد سبب يجعل أردوغان يفرط في هيمنته على غرب ليبيا ما لم يتم فرض موقف مغاير على تركيا من أميركا والاتحاد الأوروبي.

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