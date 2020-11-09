ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاريّ وعضو المؤتمر الوطنيّ العام منذ عام 2012 عادل كرموس أن دور بعثة الأمم المتحدة لم يعد محددًا بالمهمة التي وجدت من أجلها، بل أنها تجاوزت ذلك بكثير.

كرموس قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: إن هذا الأمر كان له الأثر الإيجابي بالنسبة لمجلسي النواب والدولة، حيث حصل تواصل لم يُتوقّع في عدة نقاط.

ورأى كرموس أن أهم نقطة حصل عليها توافق كامل هي المسار الدستوري، من خلال الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور، وإنهاء المراحل الانتقالية.

كما شدد على أن التوافق بين المجلسين أدى إلى تقارب وجهات النظر في عدة نقاط أخرى، كانت في يوم ما محل جدل كبير.

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