روسيا – أوضح رومان ليونوف الخبير في مجال العملات والوثائق الورقية، إن فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يبقى حيا لفترة من الوقت على مختلف المواد والأشياء، بما في ذلك الأوراق النقدية.

ونصح رومانوف، خلال فترة تفشي وباء الفيروس التاجي، باستخدام طرق الدفع غير التلامسية خلال الشراء، بما في ذلك بطاقة الدفع البلاستيكية وغيرها، لأن ذلك يقلل من خطر نقل العدوى من خلال لمس الأوراق المالية.

لكن من ناحية أخرى، هناك حالات لا يمكنك فيها الاستغناء عن النقود الملموسة، لذلك يجب تعقيمها خلال عملية التداول.

وذكر أن الأوراق النقدية، تخضع لما يشبه الحجر الصحي، عند وصولها إلى المصارف.

ونوه بأن المصارف تقوم بتعقيم الأوراق النقدية، وشرح كيف يمكن القيام بذلك بالمنزل.

وأشار رومانوف، إلى أن المصرف المركزي الروسي، بعد تجميعه للأوراق النقدية، يقوم بتعقيمها إلى حد ما بمحلول خاص، وتترك بعد ذلك مخزنة لمدة 25 يوما تقريبا في مستودعات خاصة، وهي الفترة الكافية لكي يموت الفيروس.

أما في المنزل، فيمكن رش الورقة المالية بالكحول الطبي وتركها فترة من الوقت في مكان ما، لكي تموت الفيروسات، إذا كانت موجودة عليها.

وقال الخبير: “لا أرى فائدة من كي العملة الورقية بالمكواة، لأن هذا يجعل الورق هشا وقابلا للتكسر، وقد تتفتت بعد فترة. يمكن رش الورقة المالية بالكحول وتركها لمدة 10 دقائق حتى يجف الكحول. وهو ما يضمن عدم وجود جراثيم أو بكتيريا أو فيروسات عليها”.

المصدر: نوفوستي

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