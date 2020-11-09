إسرائيل – التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المبعوث الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا إليوت إبرامز، لبحث تنسيق الخطوات بين البلدين على المسار الإيراني وملفات أخرى.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بأنه شارك في اللقاء السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن “اللقاء تطرق إلى تنسيق الخطوات بين البلدين في الموضوع الإيراني وملفات أخرى”.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع المقبل إلى إسرائيل.

والجدير بالذكر، أنه تأخرت إسرائيل الرسمية في تقديم التهاني للمرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، إذ لم يبادر نتنياهو ووزيرا الدفاع بيني غانتس، والخارجية غابي أشكنازي إلى تهنئة بايدن إلا بعد 12 ساعة على إعلان فوزه.

المصدر: “سبوتنيك”

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