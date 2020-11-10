أرمينيا: القتال على خط الجبهة في قره باغ توقف

أرمينيا: القتال على خط الجبهة في قره باغ توقف

أرمينيا – أكدت السكرتيرة الصحفية لوزارة دفاع أرمينيا شوشان ستيبانيان، اليوم الثلاثاء، إن الأعمال القتالية النشيطة في قره باغ، توقفت على طول خط المواجهة بأكمله.

وكتبت ستيبانيان على صفحتها في “فيسبوك”: “توقفت الأعمال القتالية، على طول خط المواجهة بأكمله، منذ 06.00 (05.00 بتوقيت موسكو)، وساد الهدوء النسبي في المنطقة. تستمر قوة حفظ السلام الروسية في الانتشار في أرتساخ (الاسم الأرمني لقره باغ)”.

في وقت سابق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له، إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل 10 نوفمبر الجاري بتوقيت موسكو.

وأوضح أن إعلان وقف إطلاق النار ينص على توقف القوات الأرمنية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

المصدر: نوفوستي

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