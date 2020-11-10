الذهب يقفز بعد نزيف أمس

الذهب يقفز بعد نزيف أمس

الولايات المتحدة – صعد الذهب 1% اليوم بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة مع عودة التركيز على احتمال اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي لإنعاش اقتصاد عالمي لا يزال يعاني من تداعيات جائحة كورونا.

وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينيتش، قفز الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1881.39 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1878.70 دولار للأونصة.

وتراجعت الأسعار 5.2 بالمئة أمس الاثنين بعدما قالت شركة “فايزر” الأمريكية إن لقاحها التجريبي لمرض كوفيد-19 تتجاوز نسبة فعاليته 90 بالمئة استنادا لنتائج تجارب أولية.

وعلى الرغم من التفاؤل بشأن اللقاح، فإن الضبابية لا تزال تخيم على تداعيات زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا.

المصدر: “رويترز”

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