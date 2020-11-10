مصر – أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة “ديمي” البلجيكية في مصر بحضور قائد القوات البحرية ورئيس الوزراء ووزير البترول.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لشركة “ديمي” في مصر، وكذلك المخطط العام لمشروع تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء.

وقد وجه الرئيس المصري بتكامل مشروع تنمية بحيرة البردويل مع الإطار الاستراتيجي العام لتنمية سيناء، مع توفير كافة عوامل النجاح للمشروع، خاصة الدراسات الفنية وجدارة الإدارة، لثبات مستوى الإنتاج وتحقيق النتائج التنموية المنشودة من المشروع.

وقد شهد الاجتماع “استعراض المخطط العام للمشروع الذي يهدف إلى استغلال الثروة السمكية ببحيرة البردويل وتطويرها من كافة الجوانب، والذي تمت صياغته بالشراكة مع أكبر مكاتب الخبرة العالمية، فضلا عن عرض العوائد الاستثمارية المنتظرة من هذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية غنية، إلى جانب ما سيوفره تطوير البحيرة من فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي عائد اقتصادي، وكذا إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، بالإضافة إلى المردود الإيجابي لهذا التطوير على تنمية منطقة شمال سيناء بأسرها”.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى “التباحث حول التعاون مع شركة ديمي لإقامة محطات لتوليد الطاقة النظيفة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وذلك لتعظيم استخدامها إلى جانب مصادر الطاقة التقليدية، واستغلالاً للبنية التحتية المتقدمة التي باتت تمتلكها مصر في مجال توليد الطاقة بوجه عام، وفي مقدمتها المحطة الأكبر في العالم للطاقة الشمسية بمنطقة بنبان في أسوان، وكذلك محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح في البحر الأحمر”.

المصدر: RT

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