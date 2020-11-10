ليبيا – نقل الكاتب والمحلل السياسي المختصّ بالشأن الليبي رافع الطيب عن مقربين من نقاشات تونس قولهم: “ستكون هناك أسماء جديدة غير معروفة ربما من أبناء الجالية الليبية من الخارج حتى تكون توافقية، وهناك حديث عن ترشيح عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي، وشخصية من غرب ليبيا خاصّة مصراتة لرئاسة الحكومة”.

الطيب وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الاثنين أضاف وفقًا لما نقله المقربون من نقاشات تونس: “وما علمناه أن الجيش الليبي لا يتحفظ على اسم أحمد معيتيق، وهناك أيضًا فتحي باشاآغا لتولي رئاسة الوزراء لكن هناك تحفظ كبير عليه، ويبدو أن التوجه هو لشخصية ذات تكوين اقتصادي أكاديمي تمكّن ليبيا من البدء بإعادة الإعمار التي ستكون الرافعة الوحيدة لإيقاف كل الحروب؛ خاصة أن الدول الفاعلة في ليبيا تتنظر إقرار السلام حتى تتمكن من البدء في إعادة الإعمار”.

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