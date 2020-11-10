العراق.. تسجيل 375 حالة انتحار منذ بداية العام الحالي

العراق.. تسجيل 375 حالة انتحار منذ بداية العام الحالي

العراق – أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، اليوم الثلاثاء، تسجيل 375 حالة انتحار في البلاد منذ بداية العام الحالي.

وقال في بيان صحفي، إن “عدد حالات الانتحار في عموم العراق لعام 2020 بلغ 375 حالة منها 168 لذكور، و153 لإناث، و7 حالات لأحداث”.

وأضاف، أن “العاصمة بغداد سجلت 68 حالة، تلتها محافظة البصرة بـ47 حالة”.

وأشار الغراوي إلى أن “أغلب الحالات تكون عن طريق الشنق أو استخدام الطلق الناري أو الغرق أو استخدام السم أو الحرق”.

وبين، أن “الأسباب التي تدفع للانتحار نفسية واقتصادية واجتماعية والاستخدام السيء للاتصالات وضعف الواعز الديني”.

المصدر: RT

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