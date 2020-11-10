الغنوشي قال: إن من وصفهم بـ”إخوان ليبيا” يتمنون أن يحصلوا على مساعدة من حركة النهضة للخروج من ما وصفه بمحنتهم الحالية.

وتأتي تصريحات الغنوشي بالتزامن مع جلسات الحوار الليبي بتونس، وفي ظل تحركات بحكومة السراج في طرابلس تشير وفق مراقبين لقيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة للمدينة قريبًا.