فيينا – هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ طاردت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الأمد القريب في أوروبا والولايات المتحدة المتضررتين من فيروس كورونا السوق بعد ارتفاع أمس.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 1.4% إلى 39.74 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لـ”برنت” بنسبة 1% إلى 41.96 دولار للبرميل.

وقفزت عقود الخامين القياسيين ثمانية بالمئة أمس الاثنين، في أكبر مكسب يومي لهما منذ ما يزيد عن خمسة أشهر، بعد أن أعلنت شركتا “فايزر” و”بيونتك” لصناعة الأدوية أن لقاحهما التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90% استنادا إلى نتائج تجارب أولية. لكن توزيع اللقاح بأعداد ضخمة من المرجح أن يستغرق شهورا ويخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

بدورها قالت شركة “ريستاد إنرجي”، إن إجراءات العزل العام في أوروبا قد تؤدي إلى خسارة مليون برميل يوميا إضافية من الطلب على النفط بحلول نهاية العام الجاري.

المصدر: “رويترز”

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