ليبيا – فال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عدم الاستقرار الخطير المستمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنزاعات المسلحة في ليبيا واليمن، وتشكيلات العصابات المتبقية في سوريا هي مصدر انتشار التهديد الإرهابي.

بوتين وفي اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الثلاثاء قال: “عدم الاستقرار الخطير مستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المواجهة المسلحة في ليبيا واليمن وجيوب العصابات المتبقية في سوريا هي مصادر انتشار التهديد الإرهابي والمخدرات والأسلحة”.

بوتين أشار إلى أن حركة المسلحين خارج هذه المنطقة تستحق بالطبع اهتمامًا خاصًا؛ لأن هذا يزيد من حدة النزاعات، وفقًا لقوله.