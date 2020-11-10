ليبيا – توقّع عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي حدوث صعوبة في حسم تشكيل حكومة جديدة ورئاسي مصغر خلال اجتماعات تونس.

حويلي أرجع في تصريح لموقع “عربي21” القطري ذلك إلى كون الاختلافات ستكون حول الأسماء المطروحة وأن الفصل فيها سيحتاج وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أنه سيقدم مقترحًا للبعثة الأممية بتأجيل هذا الملف لوقت آخر.

وتابع: “وسنطلب من المرشحين لمناصب في الحكومة أو الرئاسي الجديد تقديم سيرتهم الذاتية وبرامجهم الانتخابية ورؤيتهم لإدارة المرحلة القادمة، وأنا أتمنى ألا يتم نقل الجلسات على الهواء مباشرة حتى يتم التوافق بين المشاركين”.

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