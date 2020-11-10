ليبيا – رحّبت وزارة الخارجية الروسية بإطلاق الحوار الليبي في تونس، داعية المشاركين فيه إلى وضع مصالح الشعب الليبي فوق الاعتبارات الحزبية والإقليمية.

وزارة الخارجية الروسية وفي بيان لها وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين قالت: “نرحب بإطلاق حوار ليبي في العاصمة التونسية يهدف إلى إنهاء انقسام البلاد إلى معسكرات متحاربة، والمساعدة في التغلب على الأزمة العسكرية والسياسية التي طال أمدها، وتشكيل سلطات وطنية فعالة جديدة قادرة على ضمان وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها”.

واختتم البيان بالقول: “متمنيًا للمنتدى النجاح، نحث المشاركين فيه على وضع مصالح الشعب الليبي فوق الاعتبارات الحزبية والإقليمية الضيقة”.