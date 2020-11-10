روسيا – اكتشف الباحثون في جامعة “لومونوسوف “(جامعة موسكو الحكومية) ما يزيد عن 250 نوعا جديدا من المخلوقات الأحيائية على الأرض.

وذلك في إطار تحقيق مشروع إعداد المخزون القومي للأنظمة الحية والذي أطلقت عليه تسمية “سفينة نوح”.

أعلن ذلك الأحد 8 نوفمبر رئيس الجامعة ، فيكتور سادوفنيتشي، في فعالية “الأبواب المفتوحة” التي أقيمت في جامعة موسكو.

وقال:” قد حققنا مشروعا لا مثيل له في العالم. والغاية منه إعداد مخزون لخلايا كل كائن حي عاش ويعيش في الوقت الراهن على وجه الأرض وفي جوفها.

وكان فريق علمي يضم 300 عالم في جامعة موسكو يعمل على تحقيق المشروع على مدى 5 أعوام. وأسفر ذلك عن تسجيل ما يزيد من مليون عينة وتشكيل نحو 70 مجموعة لعينات الخلايا حسب أنواعها، فضلا عن اكتشاف 250 نوعا جديدا للمخلوقات الحية لم يتم تسجيلها ووصفها في وقت سابق”.

وأضاف رئيس الجامعة أن تحقيق المشروع أدى إلى نشر ألف مقال علمي. وأوضح أن من أولويات جامعة موسكو الحكومية إجراء بحوث اختراقية في مجال البيولوجيا والطب.

يذكر أن جامعة موسكو الحكومية عقدت عام 2014 مع مؤسسة العلم الروسية اتفاقية إعداد المخزون القومي للأنظمة الحية “سفينة نوح”.

ويضم برنامج البحث 5 اتجاهات حسب أنواع المواد البيولوجية وهي: الحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة والفطريات والمواد الحيوية البشرية وكذلك المعلومات البيولوجية.

وسيساعد إعداد مخزون المواد البيولوجية العلماء في الحفاظ على التنوع البيولوجي لكوكبنا وصياغة سبل جديدة للاستفادة من المواد البيولوجية.

المصدر: تاس

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