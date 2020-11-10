قافلة مساعدات إنسانية روسية إلى قرية تعرضت لحرائق في سوريا

قافلة مساعدات إنسانية روسية إلى قرية تعرضت لحرائق في سوريا

سوريا – أكد أليكسي دميتريف رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن قافلة شاحنات تابعة للمركز محملة بالمساعدات الإنسانية، توجهت إلى قرية قمين الجبلية بمحافظة اللاذقية.

وذكر دميتريف، أن المنطقة المذكورة، تعرضت مؤخرا لحرائق في الغابات، تسببت بتدمير هكتارات من البساتين ومزارع الزيتون، مما ترك العديد من السكان المحليين، دون مصدر رزق.

وأضاف دميتريف: “اليوم سنوزع عددا مضاعفا من سلات المساعدة الغذائية. سابقا كانت 440، واليوم سنوزع 880”.

وتحتوي أكياس المساعدات، على الشاي والسكر والأرز والأطعمة المعلبة. وكل ما هو ضروري ويمكن تخزينه لفترة طويلة.

وقال مختار يوسف أحمد رئيس قرية قمين: “كل سكان قرية قمين والقرى القريبة الأخرى، فرحوا كثيرا، عندما علموا بقدوم المساعدات الروسية. نحن ممتنون لروسيا”.

المصدر: RT

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