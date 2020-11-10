وفاة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمضاعفات كورونا

فلسطين – توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا.

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، صائب عريقات، عبر صور نشرتها له.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، قد نقل إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن عريقات، بحاجة إلى رعاية عاجلة لأنه يعيش برئة مزروعة منذ 2017.

المصدر: RT+ وكالات

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