 أبوشحمة يؤكد وجود قوات أمنية فقط في سرت .. العمامي : نحن أبناء مؤسسة واحدة – صحيفة المرصد الليبية
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ليبياأكد عضو وفد حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة العميد الفيتوري غريبيل خلو مدينة سرت من أي مظاهر عسكرية مؤكدًا أن مايوجد هو قوات أمنية فقط .

وقال غريبيل في تصريح نقلته عنه ليبيا لكل الأحرار : ” سنبحث في جلسات اليوم في مدينة سرت موضوع فتح الطرق المغلقة جراء العملياتالعسكرية  ، المدينة خالية حاليا من أي قوات عسكرية ويوجد بها قوات أمنية فقط ” .

وكان عبدالهادي دراه المتحدث باسم غرفة عمليات سرت الجفرة قد زعم يوم أمس وجود مناورات بالذخيرة الحية ” لمرتزقة فاغنر ” جنوب مدينة سرت .

ومن جهته قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة عن القيادة العامة اللواء امراجع العماميان التوافق بين اللجان ممتاز جدا فنحن أبناءمؤسسة عسكرية واحدة في السابق “.

اما عضو وفد الوفاق بلجنة 5+5 العميد المختار النقاصة قال : ” أبرز ما تم مناقشته في جلسة اليوم هو سحب الأجانب ونزع الألغام والبدءبعودة القوات لمعسكراتها وفتح الطريق الساحلي” .

كما كشف النقاصة عن تشكيل اللجان المسؤولة عن الإشراف على خروج المرتزقة وهي مجتمعة لوضع خطة التنفيذ .

هذا ويسير عمل اللجنة المشتركة على أكمل وجه حتى الآن وسط ارتياخ دولي ومحلي باستثناء بعض الأصوات النشاز من جماعة الإخوان المسلمين وتركيا .

المرصد – متابعات

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