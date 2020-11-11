السويد – أفاد الاتحاد السويدي لكرة القدم، إن مدرب منتخبه يان أندرسون، أصيب بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة ودية ضد الجارة الدنمارك اليوم الأربعاء.

وأضاف الاتحاد السويدي، أن أندرسون عزل نفسه منذ نهاية الأسبوع الماضي بعد إصابة أحد أفراد عائلته بالفيروس الذي انتشر مجددا في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

من جهته، قال طبيب منتخب السويد أندريس فالنتين في بيان إن “أندرسون في حالة جيدة وسيبقى في العزل المنزلي”.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب االسويدي مضيفه الدنماركي مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض مبارياتهما في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

المصدر: رويترز

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