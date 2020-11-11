هنغاريا – خضع مدرب منتخب هنغاريا ماركو روسي، للحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة فحص “كوفيد-19” إيجابية لينعزل عن فريقه عشية مواجهة حاسمة أمام آيسلندا في ملحق تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.

وقال الاتحاد الهنغاري في بيان له عبر موقع “تويتر”: “بعد العديد من النتائج السلبية ظهرت نتيجة آخر فحص لماركو روسي إيجابية وانفصل عن اللاعبين والطاقم فورا”.

وأضاف أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء.

وسمحت هنغاريا بإقامة مباريات محلية ودولية بحضور الجماهير على عكس دول أوروبية أخرى ووافقت على امتلاء ثلث سعة الملاعب حتى اليوم الأربعاء.

لكن الحكومة فرضت إجراءات جديدة تحظر حضور الجماهير للمباريات بعد انتشار حالات الإصابة بالفيروس في الآونة الأخيرة.

وأصبحت هنغاريا، بعد تغلبها على بلغاريا الشهر الماضي، ضمن ثمانية منتخبات تنافس على أربعة مقاعد متبقية في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي تأجلت إلى عام 2021 بسبب وباء كورونا.

المصدر: رويترز

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