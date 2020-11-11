ليبيا – علق عضو مجلس النواب عصام الجهاني على تهميش مجلس النواب وعمله من قبل البعثة الأممية لدى ليبيا.

الجهاني قال خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: “انتظرنا لقاء تونس على أحر من الجمر، باعتبار أنه سينتج مخرجات لحل سياسي عادل في ليبيا، ولكن نتفاجأ بخروج مسودات وجدول أعمال. لم نتوقع خروج ستيفاني وليامز والبعثة عن دورها وتذهب لدور استخلاص جسم جديد تسميه الـ 75 ليحل مكان الشرعية في ليبيا”.

واعتبر أن ما قامت به البعثة الأممية يعدُّ انتهاكًا للسيادة الليبية رقم واحد، مشيرًا إلى أن البعثة خلقت أجسامًا كالوفاق وغيرها، والآن تتجه لخلق جسم جديد تنتهك به السيادة الليبية.

وأضاف: “تصرفات البعثة وحدت مجلس النواب تحت قبة واحده للتصدي لانتهاك السيادة الليبية، المفروض أن يتم التركيز من قبل البعثة على الانتخابات وخروج الأجسام كلها، وتمهيد أرضية مناسبة لانتخابات برلمانية ورئاسية، ولكن الحلول التي تذهب لها البعثة ستستغرق سنوات وليس أشهر”.

كما أوضح أن هدفهم ليس عرقلة الحوار، بل إرسال إشارة حمراء للبعثة الأممية لتلتزم حدودها وتتوقف عن سلطة الأمر الواقع التي تفرضها الأمم المتحدة، منوهًا إلى أن ما يهمهم هو الوصول لطريق مستقرة تمهّد للانتخابات.

Share and Enjoy ! 0 Shares