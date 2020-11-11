ليبيا – عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس وذلك في إطار زيارة سيادته الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية ذكر أن المباحثات تطرّقت إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ خاصةً تلك المتعلقة بشرق المتوسّط، وكيفية التعاون والتكاتف لمواجهاتها وكذلك مستجدات الأوضاع الليبية.

وأشار المتحدث إلى أن السيسي إستعرض رؤية مصر للحل السياسي في ليبيا وجهودها التي تهدف بالأساس إلى استعادة دور مؤسسات الدولة وملء فراغ السلطة بشكل مؤسسي، والتي أدى غيابها إلى منح المساحة لوجود الميليشيات المسلحة وزيادة نشاطها؛ الأمر الذي بات يهدد بتحول ليبيا إلى بؤرة توتر بالمنطقة امتدادًا إلى أوروبا.

كما أكد السيسي على أهمية التزام المجتمع الدولي بدعم التسوية السياسية للأزمة الليبية بناءً على المحددات الواردة بنتائج مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.

المتحدث باسم الرئاسة نوّه إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة تكثيف التنسيق المشترك، مع الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهّد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.

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