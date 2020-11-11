الإمارات العربية – أكد عادل علي الرئيس التنفيذي لشركة “العربية للطيران”، المدرجة في الإمارات، إنها تجري محادثات مع الحكومة بشأن دعم مالي لمساعدتها في اجتياز أزمة فيروس كورونا.

وردا على سؤال عما إذا كانت “العربية للطيران”، وهي شركة طيران منخفض التكلفة، تحتاج تمويلا مؤقتا من الحكومة، قال الرئيس التنفيذي في قمة كابا للطيران المنعقدة عن بعد: “قدمنا طلبا. إذا جاء، سنكون في غاية السعادة. سيساعدنا في سداد أسرع. إذا لم يأت، أعتقد أنه يمكننا الاستمرار لبعض الوقت في المستقبل”.

وفقدت “العربية للطيران” نحو 212.5 مليون درهم (57.86 مليون دولار) في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة مع ربح 791 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

(الدولار = 3.6728 درهم إماراتي)

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares