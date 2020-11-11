ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عائشة العقوري على متابعتها لجميع الأحداث والجهود التي قامت بها البعثة الأممية، مشيرةً إلى أنها وللأسف تجاوزت حدودها وحاولت التغطية على الشرعية.

العقوري قالت خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن اجتماع أعضاء مجلس النواب والبيان الذي صدر عنهم جاء اعتراضًا على عمل البعثة والعدد الكبير الذي تم دعوته للمشاركة في الحوار.

ونوّهت إلى أن البعثة الأممية تجاوزت طبيعة عملها وحدودها وتدخّلت في السيادة والشرعية الليبية، مشيرةً إلى أن النواب يحاولون المحافظة على الشرعية؛ لأنها الوحيدة المنتخبة وهي من ستنقذ الدولة الليبية.

وأضافت: “خلق جسم جديد سيسبّب مشكلة كبيرة في الاتفاق السياسي. مجلس الدولة استشاري، بالتالي عندما يكون هناك مخرجات من الحوار الجديد المقام الآن في تونس ممكن أن يسلب منا بعض الصلاحيات. اجتماعنا نحن مجلس طرابلس وطبرق نقطة إيجابية وقريبًا سيكون هناك جلسة سيُعلن عن مكان انعقادها، وسيصدر عنها خطوات إيجابية وحقيقية سيكون لها تأثير على المرحلة القادمة”.

كما رأت أن المسارات العسكرية والأمنية هي من أهم المسارات التي شهدت انجازات عظيمة الفترة الماضية، مؤكدةً على أن نجاح المسار العسكري سيؤثر على المسارات الأخرى بشكل إيجابي، وفي حال إخفاقه في أي نقطة ستواجههم؛ فإن ذلك سيؤثر ذلك سلبًا على المسار السياسي.

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